Пензенцы обсуждают огромный провал на улице Центральной

19.06.2024 | 09:47

В Пензе на улице Центральной (микрорайон Гидрострой) образовалась огромная дыра в асфальтовом покрытии. Провал возник на проезжей части дороги, по которой автомобили заезжают к корпусам торгового комплекса «Ритэйл».

Фото размещено в одном из городских Telegram-каналов. На нем яма, наполовину заполненная водой. С одной стороны, ближе к проезжей части, стоит элемент пластмассового ограждения. С другой видна оборванная сигнальная лента.

«Обычное дело стало! Не удивительно даже», - написал один из комментаторов.

«Пора собирать деньги на провалы, чтобы не сильно проваливались», - перефразировал Ильфа и Петрова другой.

«Лето, жара, бесплатный бассейн», - пошутил третий.

Обрушения дорожного полотна в последние годы не перестают угрожать жителям и гостям Пензы. 6 июня провалился асфальт под колесами легковой машины на перекрестке улиц Бакунина и Володарского: левое колесо автомобиля ушло в яму.

В мае образовалась дыра на дороге, ведущей к детской поликлинике на улице Кижеватова, тем же путем ходят жители к домам № 2, 4, 4Б и 6.