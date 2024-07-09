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Происшествия

На проспекте Строителей машина едва не ушла под асфальт целиком

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Во вторник, 9 июля, на глазах пензенцев автомобиль едва не ушел под асфальт. Очередной провал образовался на выезде от дома № 48 на проспекте Строителей.

«В этом месте постоянно возникают течи и прорывы. Водитель попытался объехать дыру, но покрытие под колесом еще больше просело. При попытке освободить колесо асфальт провалился еще глубже», - рассказала очевидица ЧП.

На проспекте Строителей машина едва не ушла под асфальт целиком

По ее словам, под асфальтом был кипяток. Никто из людей не пострадал, отметила женщина.

На проспекте Строителей машина едва не ушла под асфальт целиком

Позднее место обрушения разрыли, чтобы подобраться к трубе, и огородили. Кипяток начали откачивать.

Провалы - для Пензы явление нередкое. Так, 19 июня на проезжей части дороги, по которой автомобили заезжают к корпусам торгового комплекса «Ритэйл» на улице Центральной, образовалась глубокая яма, наполовину заполненная водой - там прорвало сети холодного водоснабжения.

6 июня на перекрестке улиц Бакунина и Володарского провалился асфальт под колесами легковой машины: левое колесо автомобиля ушло в зияющую дыру.

28 мая около дома № 58 на улице Лядова на участке просевшего дорожного покрытия сначала забурлила горячая вода, а потом и вовсе забил гейзер. Также в мае образовалась дыра на дороге, ведущей к детской поликлинике на улице Кижеватова.

Источник фото № 1, 2 - «Типичная Пенза».

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Источник — фото № 3 группы «Пенза Новости»
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