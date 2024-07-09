На проспекте Строителей машина едва не ушла под асфальт целиком

09.07.2024 | 19:24

Во вторник, 9 июля, на глазах пензенцев автомобиль едва не ушел под асфальт. Очередной провал образовался на выезде от дома № 48 на проспекте Строителей.

«В этом месте постоянно возникают течи и прорывы. Водитель попытался объехать дыру, но покрытие под колесом еще больше просело. При попытке освободить колесо асфальт провалился еще глубже», - рассказала очевидица ЧП.

По ее словам, под асфальтом был кипяток. Никто из людей не пострадал, отметила женщина.

Позднее место обрушения разрыли, чтобы подобраться к трубе, и огородили. Кипяток начали откачивать.

Провалы - для Пензы явление нередкое. Так, 19 июня на проезжей части дороги, по которой автомобили заезжают к корпусам торгового комплекса «Ритэйл» на улице Центральной, образовалась глубокая яма, наполовину заполненная водой - там прорвало сети холодного водоснабжения.

6 июня на перекрестке улиц Бакунина и Володарского провалился асфальт под колесами легковой машины: левое колесо автомобиля ушло в зияющую дыру.

28 мая около дома № 58 на улице Лядова на участке просевшего дорожного покрытия сначала забурлила горячая вода, а потом и вовсе забил гейзер. Также в мае образовалась дыра на дороге, ведущей к детской поликлинике на улице Кижеватова.

Источник фото № 1, 2 - «Типичная Пенза».