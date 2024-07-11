На ул. Сплавной в Пензе дренажную трубу прочистили только на бумаге

11.07.2024 | 11:01

Дома на улице Сплавной в Пензе периодически подтапливает из-за забитой дренажной трубы. Она нуждается в промывке, но работы не проводятся.

Местный житель обратился с этой проблемой к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Владимиру Фомину. Горожанин попросил повлиять на ситуацию.

«Указанное обращение в соответствии с требованиями действующего законодательства направлено в органы местного самоуправления г. Пензы. По результатам рассмотрения обращения поступил ответ о том, что необходимые работы проведены», - сообщается на сайте омбудсмена.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека выехали на место, чтобы проверить качество выполненной промывки. Оказалось, что работы не были выполнены надлежащим образом: труба по-прежнему забита илом, мусором и растительностью.

«Уполномоченным главе города Александру Басенко направлены рекомендации о принятии неотложных мер по очистке трубы и привлечению виновных лиц за ненадлежащее рассмотрение обращения и предоставление недостоверной информации к ответственности», - добавляется на сайте.

Владимир Фомин держит на контроле выполнение данных предписаний.