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Общество

На ул. Сплавной в Пензе дренажную трубу прочистили только на бумаге

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Дома на улице Сплавной в Пензе периодически подтапливает из-за забитой дренажной трубы. Она нуждается в промывке, но работы не проводятся.

Местный житель обратился с этой проблемой к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Владимиру Фомину. Горожанин попросил повлиять на ситуацию.

«Указанное обращение в соответствии с требованиями действующего законодательства направлено в органы местного самоуправления г. Пензы. По результатам рассмотрения обращения поступил ответ о том, что необходимые работы проведены», - сообщается на сайте омбудсмена.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека выехали на место, чтобы проверить качество выполненной промывки. Оказалось, что работы не были выполнены надлежащим образом: труба по-прежнему забита илом, мусором и растительностью.

На ул. Сплавной в Пензе дренажную трубу прочистили только на бумаге

«Уполномоченным главе города Александру Басенко направлены рекомендации о принятии неотложных мер по очистке трубы и привлечению виновных лиц за ненадлежащее рассмотрение обращения и предоставление недостоверной информации к ответственности», - добавляется на сайте.

Владимир Фомин держит на контроле выполнение данных предписаний.

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Источник — фото с сайта уполномоченного по правам человека в области
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