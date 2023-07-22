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Глас народа

На улице Терновского в подводную ловушку попал дорогой внедорожник

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В пятницу, 21 июля, у дома № 156 на улице Терновского попала в капкан еще одна машина - третья за двое суток.

Фото внедорожника Mercedes-Benz (Gelandewagen) с провалившимся в яму колесом размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Терновского, 156, вторые сутки шпарит вода. Вчера провалилась машина, сообщили 20 числа в 7 утра всем службам, никто не реагирует», - написал автор.

«Блииин, гелик как же жалко...», «Хозяин гелика точно найдет того, кто должен был отреагировать, и заставит его оплатить ремонт», - посочувствовали владельцу автомобиля подписчики.

«На дорогу надо смотреть и предполагать, что в таких лужах могут быть сюрпризы», - высказал свое мнение один из участников обсуждения.

20 июля на этом же месте в люк провалился легковой автомобиль, а днем 21-го в капкан попал мусоровоз. А в 2021 году там же в западню угодил Renault Duster.

Фото Александра Аликулова, vk.com/penza_live.

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