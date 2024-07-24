В Кривозерье юный мотоциклист выехал наперерез автомобилю

24.07.2024 | 09:31

Во вторник, 23 июля, в Пензе у дома № 112 на улице Кривозерье случилось ДТП с участием юного мотоциклиста. Аварию зафиксировала видеокамера.

На кадрах молодой человек на мотоцикле выезжает наперерез движущейся машине, которая сбивает его. Парень приподнимается на асфальте, к нему бегут люди.

«У девушки за рулем автомобиля практически не было шансов среагировать на такую неожиданную «встречу», - написал автор.

Пост вызвал множество комментариев. Большинство участников обсуждения осуждают поступок мотоциклиста.

«Нужно было для начала остановиться и посмотреть налево и направо, но, к сожалению, мальчик не успел остановиться», «Как можно не успеть остановиться? Ему, конечно, сочувствую очень, пусть выздоравливает, но нужно головой думать и по сторонам смотреть», - пишут они.

Также комментаторы высказывают претензии родителям, которые покупают несовершеннолетним транспортные средства.

19 июля на улице Дорожной в Пензе 13-летняя жительница Заречного пыталась скрыться от автомобиля ДПС, съехала в кювет и опрокинулась. Девочку госпитализировали с травмами.