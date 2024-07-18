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Криминал

Житель Поима опробовал машину после зимы и лишился свободы

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46-летний житель села Поим Белинского района оказался на скамье подсудимых после того, как сел за руль нетрезвым. Случилось это не в первый раз: мужчина уже имел две судимости за это нарушение закона.

10 марта на трассе Тамбов - Пенза инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2107. От водителя исходил запах спиртного, и ему предложили пройти освидетельствование в медучреждении на состояние опьянения.

Однако поимец хранил молчание. Такое поведение было расценено как отказ от прохождения процедуры, рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Впоследствии мужчина признался, что днем выпил с товарищем, а затем решил опробовать машину после зимней стоянки и заправить ее.

В итоге суд отправил его на 1 год в колонию-поселение и на 6 лет лишил права управлять транспортными средствами. А «семерку», принадлежавшую супруге сельчанина, конфисковал в собственность государства.

Однако прокурор района подал апелляцию, считая наказание слишком мягким.

«Судебная коллегия изменила вид исправительного учреждения и назначила осужденному отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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