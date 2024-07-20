Очевидец сообщил о смертельном ДТП в Сердобском районе

20.07.2024 | 11:53

В пятницу, 19 июля, в Сердобском районе случилось ДТП, унесшее жизнь человека. Кадры с места событий выложил в Сеть очевидец.

На них видно, что столкнулись 2 автомобиля. У одного разрушена передняя часть, другой от удара вылетел в кювет и опрокинулся.

На месте аварии работают сотрудники МЧС на пожарной машине, бригады скорой помощи, инспекторы ДПС. Медики оказывают помощь лежащему на асфальте окровавленному мужчине.

Движение на дороге заблокировано. На обочине стоят автомобили, водители которых ждут возможности двинуться в путь.

«Страшная авария вчера случилась Сердобском районе, дорога на Куракино. Погибла женщина 92 года рождения», - написал автор.