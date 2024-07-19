Описаны автоприоритеты жителей Пензенской области

19.07.2024 | 16:00

Проанализирована статистика автокредитов, выданных в первом полугодии. По данным банка ВТБ, в январе-июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. Жители Пензенской области также ориентировались на иномарки: большинство приобретенных в кредит автомобилей - зарубежного производства.

Самарская область, несмотря на прямой доступ к продукции «АвтоВАЗа», неожиданно оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на российские авто. Больше всего поклонников иномарок - на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов, в Якутии - почти 98%, в Приморье - 99%. В Пензенской области иномарки выбрали 81% заемщиков.

В среднем по статистике продаж жители региона гораздо чаще выбирают новый автомобиль. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили 78% заемщиков в Пензенской области. В зависимости от бюджета в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 22% клиентов, уточнили в пресс-службе банка.

«Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры - японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», - отметил вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.