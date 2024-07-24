В Пензе припаркованная машина выехала на зебру и снесла забор

24.07.2024 | 10:12

Во вторник, 23 июля, в Пензе у ТЦ «Южный» произошел дорожный инцидент, который запечатлел видеорегистратор.

На записи автомобили едут на зеленый свет по Красной Горке в направлении улицы Калинина. Неожиданно Renault Megane, припаркованный на противоположной стороне от входа в «Южный», выдвигается на проезжую часть, пересекает ее и наезжает на металлическое ограждение, а затем откатывается.

От удара секция забора вылетает. За рулем машины никого нет.

Автор выразил надежду, что выложенные в Сеть кадры пригодятся владельцу автомобиля.

«Тачка ушла в самоход», - пошутил один из комментаторов.

Это не первый случай, когда машины «убегают» со стоянки. 4 февраля на улице Красной у проходной ПГУ ВАЗ скатился с места парковки на дорогу и перекрыл проезд другим водителям.

В мае 2019 года Chevrolet Cruze без водителя внутри выкатился с парковки напротив художественного училища на проезжую часть на улице Лермонтова. Проезжавший мимо автомобилист заботливо подложил камень под переднее колесо, чтобы машина не сползла дальше.