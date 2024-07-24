Сетевое издание|18+|Среда|24 июл 2024|13:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе припаркованная машина выехала на зебру и снесла забор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 23 июля, в Пензе у ТЦ «Южный» произошел дорожный инцидент, который запечатлел видеорегистратор.

На записи автомобили едут на зеленый свет по Красной Горке в направлении улицы Калинина. Неожиданно Renault Megane, припаркованный на противоположной стороне от входа в «Южный», выдвигается на проезжую часть, пересекает ее и наезжает на металлическое ограждение, а затем откатывается.

От удара секция забора вылетает. За рулем машины никого нет.

Автор выразил надежду, что выложенные в Сеть кадры пригодятся владельцу автомобиля.

«Тачка ушла в самоход», - пошутил один из комментаторов.

Это не первый случай, когда машины «убегают» со стоянки. 4 февраля на улице Красной у проходной ПГУ ВАЗ скатился с места парковки на дорогу и перекрыл проезд другим водителям.

В мае 2019 года Chevrolet Cruze без водителя внутри выкатился с парковки напротив художественного училища на проезжую часть на улице Лермонтова. Проезжавший мимо автомобилист заботливо подложил камень под переднее колесо, чтобы машина не сползла дальше.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте