Пензячка: На улице Куйбышева липы и ясени превратили в столбы

В субботу, 11 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Юлия.
«Деревья на нечетной стороне улицы Куйбышева превратили в столбы. Их не просто «подвергли кронированию», как любят отчитываться наши чиновники, а изуродовали до неузнаваемости. Некоторые совершенно здоровые растения просто спилили под корень, у остальных ветви обрубили по самые стволы», - рассказала горожанка.
Она прислала фото, на которых запечатлены изуродованные деревья.
«Я могу понять, когда речь идет о культурной обрезке тополей, чтобы их пух через несколько месяцев не мешал аллергикам жить. Но кому помешали ясени и липы, которые считаются одними из лучших для озеленения?» - возмущается женщина.
Юлия живет в этой части города много лет. «Мы всегда гордились своими липами, особенно когда они цвели: в эти дни воздух был просто напоен медовым ароматом. А сквозь резные листья ясеней проглядывали солнечные лучи. Боюсь, что эта красота закончилась», - завершила она свой рассказ.
В июле 2022 года пензенцы обратили внимание, что на улице Куйбышева и на соседних Чкалова и Свердлова барьерные ограждения установлены странным образом: они отделяют от газона не проезжую часть дороги, а тротуар. Один из жителей города счел явление признаком скорого исчезновения зеленых зон.
«Дороги расширят, и вместо деревьев и травы появится асфальт. Сейчас старый центр можно назвать зеленой жемчужиной - там сохранились старые тополя, липы, ясени. Думаю, в скором времени им придет конец», - спрогнозировал он.
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