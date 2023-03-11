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Глас народа

Пензячка: На улице Куйбышева липы и ясени превратили в столбы

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В субботу, 11 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Юлия.

«Деревья на нечетной стороне улицы Куйбышева превратили в столбы. Их не просто «подвергли кронированию», как любят отчитываться наши чиновники, а изуродовали до неузнаваемости. Некоторые совершенно здоровые растения просто спилили под корень, у остальных ветви обрубили по самые стволы», - рассказала горожанка.

Она прислала фото, на которых запечатлены изуродованные деревья.

«Я могу понять, когда речь идет о культурной обрезке тополей, чтобы их пух через несколько месяцев не мешал аллергикам жить. Но кому помешали ясени и липы, которые считаются одними из лучших для озеленения?» - возмущается женщина.

Юлия живет в этой части города много лет. «Мы всегда гордились своими липами, особенно когда они цвели: в эти дни воздух был просто напоен медовым ароматом. А сквозь резные листья ясеней проглядывали солнечные лучи. Боюсь, что эта красота закончилась», - завершила она свой рассказ.

В июле 2022 года пензенцы обратили внимание, что на улице Куйбышева и на соседних Чкалова и Свердлова барьерные ограждения установлены странным образом: они отделяют от газона не проезжую часть дороги, а тротуар. Один из жителей города счел явление признаком скорого исчезновения зеленых зон.

«Дороги расширят, и вместо деревьев и травы появится асфальт. Сейчас старый центр можно назвать зеленой жемчужиной - там сохранились старые тополя, липы, ясени. Думаю, в скором времени им придет конец», - спрогнозировал он.

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