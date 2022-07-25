Пензенцы предсказали исчезновение газонов из-за установки ограждений

25.07.2022 | 09:36

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы по имени Елизавета.

«Недавно всей семьей гуляли по старому центру Пензы и обратили внимание на то, что на улицах Куйбышева, Чкалова, Свердлова новые барьерные ограждения установлены очень странно. Они отделяют от газона не проезжую часть дороги, а тротуар. Причем на Свердлова конструкцию даже не закрепили - просто воткнули ножки в ямы и даже не засыпали землей», - рассказала она.

В подтверждение своих слов горожанка прислала фотографии. Причем на других улицах (например, на Лермонтова) ограждения установлены именно вдоль проезжей части, а газоны отнесены к тротуарам.

«Может, это специально сделали, чтобы собачки не ходили в туалет на травку?» - пошутила Елизавета.

На необычное положение ограждений обратил внимание еще один пензенец, представившийся как Андрей Михайлович. Он считает нестандартную установку новых ограждений признаком скорого исчезновения зеленых зон.

«Газоны теперь отделены от пешеходной зоны. Зачем? Да все просто, к гадалке не ходи: через пару лет они просто исчезнут. Дороги расширят, и вместо деревьев и травы появится асфальт. Сейчас старый центр можно назвать зеленой жемчужиной - там сохранились старые тополя, липы, ясени. Думаю, в скором времени им придет конец», - пессимистично резюмировал он.