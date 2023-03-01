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Глас народа

Водитель скорой не справился с бездорожьем на улице Фурманова

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Дорога у дома № 15 на улице Фурманова в Пензе - настоящее испытание для водителей, а еще, как выяснилось, угроза здоровью и жизни пациентов скорой.

Во вторник, 28 февраля, автомобиль экстренной медицинской помощи стал пленником ям и наледи. Об этом рассказал пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

«Да когда же это кончится?! Сначала такси перестали к нам ездить, КамАЗы мусорные буксуют! Ну вот дождались - скорая влетела. А вдруг там экстренный пациент? Жаловались, писали, ТВ приезжало несколько раз, все без толку. Дорогу сделали там, где не нужно», - написал горожанин.

На прикрепленных к посту видео - застрявший в яме мусоровоз. Шофер в итоге преодолел препятствие и выехал. Сложнее пришлось водителю скорой, ему на помощь пришел автомобилист за рулем фургона.

О разбитой дороге на улице Фурманова сообщалось еще в сентябре 2022-го. Передвигаться по ней безопасно лишь в сухую погоду, в остальное время автомобилисты рискуют машиной.

«Пришлось поменять на высокую машину, потому что уже три года как зимой здесь невозможно проехать. Летом - более-менее, если машина высокая, у соседей низкая - скрежет невозможный, они себе все пороги обдирают, это жутко. Плюс ко всему здесь после дождя - огромная лужа, которая может недели две сохнуть», - рассказывала тогда местная жительница.

Видео Димана Журавлева, vk.com/penza_live.

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