Из жизни

Дорога на улице Фурманова стала опасной для машин

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В солнечный день отлично видны размеры и глубина ям на дороге на улице Фурманова. Она ведет мимо дома № 17 в сторону гаражей. Не только владельцы боксов ею пользуются, а еще и жители ближайших высоток, частного сектора неподалеку, предприниматели. Путь тернист, но альтернативы нет.

«Пришлось поменять на высокую машину, потому что уже три года как зимой здесь невозможно проехать. Летом - более-менее, если машина высокая, у соседей низкая - скрежет невозможный, они себе все пороги обдирают, это жутко. Плюс ко всему здесь после дождя - огромная лужа, которая может недели две сохнуть», - рассказала местная жительница.

Углубления пытались заполнить щебнем, битым кирпичом. Усилия казались ненапрасными до первого авто. Под колесами материал пропадал в ненасытных ямах. Заполненные водой, они опасны для транспорта.

«Во-первых, мы не видим, куда едем, во-вторых, если машина низкая, она может захлебнуться и сломаться. Даже пешеходам пройти очень тяжело, она разливается, и если едет машина, то пешеход не пройдет», - отметила пензячка.

Лишь в сухую погоду возможно относительно безопасное передвижение по так называемой дороге. Сложно применить так именовать настолько разбитый участок.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте