Дорога на улице Фурманова стала опасной для машин

09.09.2022 | 20:53

В солнечный день отлично видны размеры и глубина ям на дороге на улице Фурманова. Она ведет мимо дома № 17 в сторону гаражей. Не только владельцы боксов ею пользуются, а еще и жители ближайших высоток, частного сектора неподалеку, предприниматели. Путь тернист, но альтернативы нет.

«Пришлось поменять на высокую машину, потому что уже три года как зимой здесь невозможно проехать. Летом - более-менее, если машина высокая, у соседей низкая - скрежет невозможный, они себе все пороги обдирают, это жутко. Плюс ко всему здесь после дождя - огромная лужа, которая может недели две сохнуть», - рассказала местная жительница.

Углубления пытались заполнить щебнем, битым кирпичом. Усилия казались ненапрасными до первого авто. Под колесами материал пропадал в ненасытных ямах. Заполненные водой, они опасны для транспорта.

«Во-первых, мы не видим, куда едем, во-вторых, если машина низкая, она может захлебнуться и сломаться. Даже пешеходам пройти очень тяжело, она разливается, и если едет машина, то пешеход не пройдет», - отметила пензячка.

Лишь в сухую погоду возможно относительно безопасное передвижение по так называемой дороге. Сложно применить так именовать настолько разбитый участок.