Жители Бессоновки массово жалуются на едкий запах из-за выбросов

12.12.2022 | 12:33

От жителей Бессоновки поступило сразу несколько жалоб на едкий запах «из-за выбросов литейного производства» на улице Большой Колояр. Свои обращения сельчане оставили в группе губернатора во «ВКонтакте», адресовав их на прямую линию.

«Ежедневно люди чувствуют едкие запахи металла, пластика, жженых проводов. Предприятие работает и выбрасывает вредные отходы в вечернее время - после 17 часов, в ночное и раннее утреннее время, когда жители не имеют возможности никуда позвонить и обратиться», - рассказала Екатерина Б.

«Эта литейка работает и выбрасывает напрямую в атмосферу отходы в открытые ворота на улицу. И расположена впритык к домостроениям», «Запах ужасный! Токсичный! Едкий! Им невозможно дышать. Невозможно находится на улице, открывать окна. Страдает огромное количество людей - дети, пенсионеры, люди трудоспособного возраста. Что же получается, человеческие жизни в наше время никому не нужны?» - поддержали тему другие пользователи.

Екатерина пояснила, что многие ведомства района и области в курсе проблемы, проводились обследования и прокурорские проверки, во время которых были выявлены нарушения в работе предприятия.

«Администрация Бессоновского района также активно помогает решать наш вопрос, даже предложили данному предпринимателю земли вдали от жилых домов, но предпринимателя данное предложение не заинтересовало видимо», - посетовала женщина.

Люди надеются, что на нарушителя все-таки удастся повлиять и они перестанут быть заложниками ситуации, которую считают экологической проблемой микрорайона.

Ранее сообщалось, что жители поселка Приовражное в Пензенском районе два года дышали аммиаком. Как оказалось, на территории фирмы, занимающейся агрохимией, произошла утечка. После жалоб аммиак перекачали в резервную емкость.