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Происшествия

На ул. Большой Колояр в Бессоновке перевернулся автомобиль

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В понедельник, 11 марта, в селе Бессоновка случилось ДТП, в результате которого автомобиль-участник «Лада-Приора» перевернулся на крышу.

Авария произошла на улице Большой Колояр.

Очевидец, проезжавший мимо в 17:10, запечатлел последствия ДТП и работавших на месте сотрудников ГИБДД. Фотография появилась в Сети.

«Ого...», «Куда торопятся???» - отреагировали в комментариях другие водители.

Как уточнили PenzaInform.ru в УГИБДД областного УМВД России, в ДТП никто не пострадал.

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Источник — фото «Сарафанное радио: СОВА ПЕНЗА»
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