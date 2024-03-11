На ул. Большой Колояр в Бессоновке перевернулся автомобиль

11.03.2024 | 18:01

В понедельник, 11 марта, в селе Бессоновка случилось ДТП, в результате которого автомобиль-участник «Лада-Приора» перевернулся на крышу.

Авария произошла на улице Большой Колояр.

Очевидец, проезжавший мимо в 17:10, запечатлел последствия ДТП и работавших на месте сотрудников ГИБДД. Фотография появилась в Сети.

«Ого...», «Куда торопятся???» - отреагировали в комментариях другие водители.

Как уточнили PenzaInform.ru в УГИБДД областного УМВД России, в ДТП никто не пострадал.