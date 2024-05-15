В Пензе дрожжевой завод уличили во вредных выбросах

15.05.2024 | 11:51

В работе АО «Дрожжевой завод «Пензенский», которое располагается в областном центре на улице Московской, выявлены нарушения природоохранного законодательства. Об этом во вторник, 14 мая, сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

В ведомство поступило обращение от горожанина, который пожаловался на едкий запах на улице.

Сотрудники Росприроднадзора провели проверку и выяснили, что дрожжевой завод осуществляет выброс вредных веществ в воздух без специального разрешения.

«В разные периоды выявлены превышения по серной кислоте и бенз/а/пирену», - уточнили специалисты.

Надзорный орган объявил предприятию предостережение и указал на необходимость неукоснительно соблюдать требования закона об охране атмосферного воздуха.