В Бессоновке семейный конфликт закончился ударом ножа в живот

18.04.2024 | 16:33

В среду, 17 апреля, в одном из многоквартирных домов на улице Жилгородок в Бессоновке было совершено преступление.

Оттуда госпитализировали 45-летнего мужчину с ножевым ранением в области живота.

«Предварительно установлено, что женщина 1980 года рождения в ходе конфликта нанесла телесные повреждения супругу», - сообщили в УМВД России по Пензенской области, уточнив, что сигнал о происшествии поступил в 12:38.

Предполагаемое орудие преступления - нож - изъят.

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело, на время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.