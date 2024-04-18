В Бессоновке семейный конфликт закончился ударом ножа в живот

В среду, 17 апреля, в одном из многоквартирных домов на улице Жилгородок в Бессоновке было совершено преступление.
Оттуда госпитализировали 45-летнего мужчину с ножевым ранением в области живота.
«Предварительно установлено, что женщина 1980 года рождения в ходе конфликта нанесла телесные повреждения супругу», - сообщили в УМВД России по Пензенской области, уточнив, что сигнал о происшествии поступил в 12:38.
Предполагаемое орудие преступления - нож - изъят.
В отношении сельчанки возбудили уголовное дело, на время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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