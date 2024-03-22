Пензенец с высоким доходом попал под суд из-за жадности

22.03.2024 | 12:20

47-летнего пензенца будут судить за кражу зимней автомобильной резины в Бессоновке.

Мужчина сдавал в аренду за 202 тысячи рублей в месяц свой склад в райцентре и сам же за 1 тысячу в день подрабатывал у арендатора охранником.

По версии следствия, днем 16 сентября он похитил со склада комплект резины стоимостью более 46 тысяч рублей.

«Поинтересовавшись у своего знакомого по поводу мест реализации автомобильной резины, он доехал на автомобиле такси до стоянки у «Золотого петушка» и сбыл там похищенное за 20 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда пропажа обнаружилась, злоумышленника нашли. Он признал вину и возместил ущерб.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.