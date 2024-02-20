Кузнецк будут мониторить по ночам на предмет загрязнения воздуха

20.02.2024 | 17:50

В Кузнецке будут бороться с мебельными предприятиями, которые загрязняют окружающую среду. Это пообещал глава города Сергей Златогорский в ходе прямой линии во вторник, 20 февраля.

Ему поступил вопрос от местной жительницы, обеспокоенной тем, что некоторые мебельщики загрязняют воздух, когда сжигают отходы.

«Я дал команду возобновить вечерний и ночной мониторинг города силами управления ГОЧС по выявлению подобных точек - источников этого загрязнения. И я прошу жителей (только конкретную информацию, «у нас плохо пахнет» - это не вариант, желательно как-то источник выявлять, указывать) звонить на телефон ЕДДС нашего управления ГОЧС. Там оперативно будет осуществлен выезд, документирование этих историй», - сообщил Сергей Златогорский.

Он обратился и к руководителям мебельных предприятий. Глава города напомнил им о сегодняшней строгости экологического законодательства и внушительных штрафах. «Тот, кто хочет поиграть в этом вопросе в рулетку, может сыграть себе из кармана, и очень здорово», - предупредил он.

Сергей Златогорский сообщил, что в городе возобновляется деятельность экологического совета. Эта структура тоже будет заниматься выявлением и привлечением к ответственности людей, которые загрязняют окружающую среду.

«Сообща поработаем - и, я надеюсь, в городе проблем этого свойства не будет», - подытожил глава Кузнецка.