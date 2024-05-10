Пензенцев с улицы Ладожской нервирует открытый колодец

10.05.2024 | 15:59

В пятницу, 10 мая, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась горожанка Валентина Павловна. Женщина рассказала о проблеме, с которой столкнулись жители дома № 91 на улице Ладожской.

«Посреди дороги на въезде в дом сперли крышку у колодца. И ходить, и ездить страшно», - поделилась опасениями пензячка.

По словам Валентины Павловны, дыра зияет уже больше месяца. Поблизости устанавливали пластмассовый заградблок, но его регулярно сносит порывистым ветром.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя и других, кто-то бросил поверх отверстия покрышку. Теперь легковой автомобиль может проехать, только если прижмется к левому или правому краю дороги.

Местные надеются, что колодец все-таки закроют, ведь недалеко и до беды.