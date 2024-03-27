Пензенцев приглашают развесить скворечники и дуплянки

27.03.2024 | 11:20

В понедельник, 1 апреля, в Международный день птиц, на Большой арбековской тропе в Пензе пройдет экологическая акция, посвященная этому празднику.

Она стартует в 11:00. Место сбора - входная группа со стороны железнодорожной станции. С собой нужно иметь стремянки, молотки, гвозди, проволоку, шнур, а также заранее изготовленные домики для птиц (скворечники, дуплянки, гнездовые ящики).

Организаторы акции отметили, что в скворечниках, несмотря на название, охотно селятся другие виды птиц: воробьи, синицы, трясогузки, горихвостки, дятлы, дрозды, поползни. А могут заселиться даже и белки.

«Вешать домики-скворечники в этот день давно стало обычаем. Скворечник - это не просто повод выразить свою собственную инициативу или украсить дерево художественным объектом. Это место для искусственного гнездования для мелких и средних птиц, которые обычно строят гнезда в дуплах», - рассказал руководитель фенологической комиссии Пензенского отделения Русского географического общества Владимир Соколов.

Он напомнил, что пернатые - незаменимые помощники в борьбе с вредителями. К примеру, синицы дважды в сезон делают кладки в среднем по десять яиц. Чтобы прокормить потомство, родители до 400 раз в день приносят в гнездо корм. Таким образом, на этапе взросления птенцов уничтожается около 10 тысяч насекомых, по большей части вредных, и их личинок.

Устанавливать скворечник необходимо на высоте двух и более метров. Леток (отверстие) должен смотреть на юго-восток, чтобы внутрь попадали первые лучи солнца. Оптимальное время для установки конструкции - март и первая декада апреля. Может случиться, что домик останется пустовать до осени, так как птицы будут относиться к нему настороженно, а с наступлением холодов все же поселятся в нем.

Скворечники можно прибивать, но гвозди не должны достигать сердцевины дерева. Лучше же прибить к ним палку и привязать к стволу проволокой или шнуром. Вешая домик, следует помнить о технике безопасности.

Жители области, присоединившиеся к акции в своих районах, могут прислать отчеты в формате фото или видео на электронную почту fenolog.penza@yandex.ru с указанием темы «День птиц - 2024».