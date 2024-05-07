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Глас народа

В пензенской маршрутке пассажирке дали сдачу армянскими монетами

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В одной из пензенских маршруток водитель расплатился с пассажиркой не рублями, а армянскими драмами. Девушка рассказала об этом порталу PenzaInform.ru во вторник, 7 мая.

«Привыкла доверять и никогда сдачу не проверяла. Сегодня обнаружила, что в россыпи монет, которые я получила от маршрутчика, две оказались незнакомыми», - пояснила она.

По словам пензячки, одна монета похожа на 10 рублей, но на самом деле это 50 драмов, а вторая - на 2 рубля, но это 100 драмов.

В пензенской маршрутке пассажирке дали сдачу армянскими монетами

«Перепутать легко. Если не присматриваться, по цвету деньги практически не отличаются от наших. Но куда мне их теперь девать? Начать коллекционировать?» - сыронизировала девушка.

Кстати, богаче пензячка не стала. По актуальному курсу 1 драм равен 0,23 рубля, то есть 150 драмов - это 34,5 рубля.

«Я подумала, что кто-то из иностранных граждан, студенты или рабочие, мог расплатиться с водителем этими монетами, ведь проезд примерно столько и стоит. Ну, а потом уже деньги попали ко мне», - заключила горожанка.

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