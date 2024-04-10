В Бессоновке пламя охватило сразу несколько автомобилей

В среду, 10 апреля, в Бессоновке загорелись автомобили, отжившие свой век.
Запись с места происшествия появилась в Сети. На ней видно, что на небольшой территории находятся несколько полуразобранных автомобилей - легковых, грузовых, микроавтобусов «Газель». Их охватили языки пламени, а в небо уходят клубы черного дыма.
Также видно, что к горящим машинам протянут пожарный шланг, огонь пытаются тушить.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области проинформировали, что сообщение о возгорании металлолома на авторазборе на улице Компрессорной в селе Бессоновка поступило в 10:57.
«Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение огня привлекалось 3 единицы техники и 7 человек личного состава», - рассказали в ведомстве.
Фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.
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