В Бессоновке пламя охватило сразу несколько автомобилей

10.04.2024 | 12:17

В среду, 10 апреля, в Бессоновке загорелись автомобили, отжившие свой век.

Запись с места происшествия появилась в Сети. На ней видно, что на небольшой территории находятся несколько полуразобранных автомобилей - легковых, грузовых, микроавтобусов «Газель». Их охватили языки пламени, а в небо уходят клубы черного дыма.

Также видно, что к горящим машинам протянут пожарный шланг, огонь пытаются тушить.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области проинформировали, что сообщение о возгорании металлолома на авторазборе на улице Компрессорной в селе Бессоновка поступило в 10:57.

«Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение огня привлекалось 3 единицы техники и 7 человек личного состава», - рассказали в ведомстве.

Фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.