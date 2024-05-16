Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

16.05.2024 | 14:56

Читатель портала PenzaInform.ru прислал в редакцию фотографии набережной Суры, опустевшей после того, как на ней спилили деревья.

Пензенец насчитал порядка 6 пней. Судя по их качеству, под топор пошли здоровые крепкие растения. Хотя сваленные в кучу ветки кажутся сухими, тем не менее, вокруг одного из пней осталась оборванная зеленая листва.

Автор снимков предположил, что работа выполнена в целях освобождения площади под кафе.

Пензенцев не впервые возмущает уничтожение зеленых насаждений. В 2023 году на улице Куйбышева спилили старые деревья. Вместо них посадили молодые, однако зимой многие саженцы погубила дорожная техника при расчистке проезжей части.

В январе жители Западной Поляны сообщили о ликвидации деревьев и кустов у домов № 27 и 45 на улице Мира. Как обосновали в городском управлении ЖКХ заявили, вырубка произведена в охранной зоне линии электропередачи.

В октябре 2023-го растительности лишилась территория около будущего цирка. Коммунальщики вырубили все тополя. Чуть позже они объяснили: деревья были аварийными, на их место планируют высадить новые.

Фото Serega12345.