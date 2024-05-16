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Глас народа

Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

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Читатель портала PenzaInform.ru прислал в редакцию фотографии набережной Суры, опустевшей после того, как на ней спилили деревья.

Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

Пензенец насчитал порядка 6 пней. Судя по их качеству, под топор пошли здоровые крепкие растения. Хотя сваленные в кучу ветки кажутся сухими, тем не менее, вокруг одного из пней осталась оборванная зеленая листва.

Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

Автор снимков предположил, что работа выполнена в целях освобождения площади под кафе.

Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

Пензенец сообщил об уничтожении деревьев на набережной Суры

Пензенцев не впервые возмущает уничтожение зеленых насаждений. В 2023 году на улице Куйбышева спилили старые деревья. Вместо них посадили молодые, однако зимой многие саженцы погубила дорожная техника при расчистке проезжей части.

В январе жители Западной Поляны сообщили о ликвидации деревьев и кустов у домов № 27 и 45 на улице Мира. Как обосновали в городском управлении ЖКХ заявили, вырубка произведена в охранной зоне линии электропередачи.

В октябре 2023-го растительности лишилась территория около будущего цирка. Коммунальщики вырубили все тополя. Чуть позже они объяснили: деревья были аварийными, на их место планируют высадить новые.

Фото Serega12345.

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