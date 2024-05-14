Пензячку возмутила дороговизна исследования клещей

14.05.2024 | 08:49

Жительница Пензы высказала недовольство ценами, установленными за исследование клещей на инфекции.

«Гуляя по Олимпийской аллее, поймала клеща - случайно увидела его вечером на шее. Насосаться он не успел, но укусил. Я как законопослушная пензячка отвезла это животное по адресу: Пенза, Лермонтова, 36. Но не хотят его по этому адресу взять на анализ. Отправили по адресу: ул. Маршала Крылова, 3. А там только платно и по очереди! Анализ крови тоже за денежку!» - рассказала горожанка свою историю в одном из Telegram-каналов.

На фотографиях, выложенных в доказательство ее слов, запечатлены расценки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области».

Так, исследование кровососа на четыре инфекции - боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и клещевой энцефалит - стоит 1 805 рублей 42 копейки.

Выявление наличия или отсутствия возбудителя только одного заболевания - клещевого боррелиоза - обойдется в 1 044 рубля 61 копейку.

«Что же, может выпустить животное на волю, пусть других кусает? А если он переносчик болезни?» - задала вопросы пензячка.

Фото из Telegram-канала «Просто Пенза».