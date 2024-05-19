Пензенец попросил обезопасить место строительства развязки на ГПЗ

19.05.2024 | 10:31

Пензенец посчитал, что место строительства развязки на ГПЗ опасно для пешеходов: ограждение отсутствует или же упало, колодцы открыты, на земле лежит электрический провод. Никаких предупреждений о том, что ведутся работы, мужчина не заметил.

Недовольство он высказал под постом в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко. Свои слова мужчина проиллюстрировал видео и фотографиями.

«Кто-то мне заявлял, что безопасность обеспечена на высшем уровне. Почему все с таким наплевательством происходит?» - задал пензенец вопрос.

Официального ответа на его обращение пока не поступило.

Подготовку к строительству развязки в микрорайоне начали в конце 2023-го, основные работы сделают в 2024-м. Планируется, что объект сдадут в ноябре этого года.

Площадь и протяженность кольца, подъездных путей и полос увеличатся. Ширина последних составит от 3,5 до 3,7 м, пешеходной части тротуара - до 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

Чиновники надеются, что развязка поможет решить проблемы вечных заторов на въезде в микрорайон и при выезде из него. Сами пензенцы не раз высказывали мнение, что движение на ГПЗ, напротив, затруднится.

Фото, видео Toyam.