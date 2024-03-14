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Общество

Строительство дороги в объезд Бессоновки оценили уже в 9 млрд

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Своей болью и мечтой назвал дорогу в объезд Бессоновки министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев на брифинге в четверг, 14 марта.

«Это очень капиталоемкий проект - он стоит более 9 миллиардов. Мы разбили на два пусковых комплекса, чтобы в пятилетку уложиться. У нас условно приняли, но... как будет развиваться ситуация», - пояснил Александр Гришаев.

Он посетовал, что ни в этом, ни в следующем году строительство дороги начато не будет. «Потому что надо сначала иметь финансы. За счет своих средств мы ее, конечно, не построим», - резюмировал министр.

Кстати, в декабре 2021 года проект оценивался им в сумму около 6 млрд рублей.

Приступить к строительству дороги в Бессоновском районе протяженностью около 20 км с пятью мостами и двумя развязками планировали еще в 2022 году. Ее появление могло бы решить проблему автомобильных пробок на границе с Пензой в районе железнодорожного переезда.

Однако получить средства и начать работы пока так и не удалось. По словам министра, помешали текущая действительность и сложившаяся политическая обстановка.

Александр Гришаев напомнил, что строительство трассы вокруг другого районного центра - Спасска - идет к завершению.

«На следующий год точно сделают, но жизнь в Спасске немножко затухнет. Сейчас через него идет транспорт. С одной стороны, это несколько опасно для населения с точки зрения безопасности. С другой стороны, процветает бизнес. Тут и останавливаются, и кушают, и в магазинах что-то берут. А сколько в Спасске жителей? Этот бизнес нужно будет переносить на новую трассу. Но в целях безопасности и логистики эти объезды надо делать», - нарисовал перспективу министр.

В Бессоновке, по его мнению, ситуация иная. С появлением объездной дороги бизнес мог бы не только остаться в прежнем виде, но и развиться в новых форматах.

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