Рядом с детской поликлиникой на Кижеватова провалился асфальт

17.05.2024 | 21:02

На дороге, ведущей к детской поликлинике на улице Кижеватова, провалился асфальт. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru сообщила горожанка.

Здесь пролегает путь жителей к домам № 2, 4, 4Б и 6 и посетителей детской поликлиники № 8. Теперь все они рискуют провалиться под землю.

На фотографиях, присланных пензячкой, видно, что пласты дорожного покрытия ушли вниз. Рабочие огородили самые большие участки, но асфальт и дальше дает трещины.

«Это случилось буквально за день, вчера я такого не видела. Близко - яма приличная. На углу вообще детская поликлиника находится, мало ли, ребенок туда побежит… Страшно!» - пожаловалась женщина.

Она выразила надежду, что проблему устранят в кратчайшие сроки - до того, как случится трагедия.