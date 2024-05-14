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Глас народа

На Восточном кладбище при уборке мусора повредили скамейку

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Во вторник, 14 мая, жители Пензенской области массово отправились на кладбища, чтобы навестить могилы родных и близких в день особого поминовения усопших.

«Сегодня Радоница. Все стараются посетить места захоронения своих родителей и других родственников и друзей. Были и мы сегодня на Восточном кладбище. Картина печальная» - так начала свой рассказ женщина, обратившаяся в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

На Восточном кладбище при уборке мусора повредили скамейку

Она пояснила, что была на могиле родителей, и мать, и отец - участники Великой Отечественной войны.

«За могилой стараюсь ухаживать. И что же... Груды мусора. Металлическая скамейка сломана. Накануне Пасхи, когда приходили убирать могилу, я сообщила администрации кладбища о том, что сломали скамейку. Мне сказали, что это было сделано, когда убирали мусор. Они пообещали все исправить. И что же в итоге? Стало еще хуже», - с сожалением констатировала пензячка.

Кто и когда теперь займется восстановлением разрушенного - неизвестно.

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