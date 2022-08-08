В поселке Приовражное зафиксировали утечку аммиака

Жители поселка Приовражное по-прежнему страдают от запаха аммиака, который распространяется с территории фирмы, занимающейся агрохимией.
В воскресенье, 7 августа, сельчане, проживающие на Новой улице, позвонили в службу 112 и пожаловались на сильный запах опасного вещества.
«Спасатели в костюмах химической защиты провели разведку на месте происшествия, в ходе которой установили источник утечки аммиака, и совместно с пожарными ПСЧ-50 обеспечили дежурство на территории предприятия на время перекачки аммиака в резервную емкость», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
Экологическая проблема в поселке существует уже два года. В июне местный житель обратился к губернатору в соцсети «ВКонтакте» с просьбой решить ее. Мужчине пообещали организовать проверку. Однако ее результаты до сих пор неизвестны.
«Можно из бутылочки вдохнуть - и то очнешься, а это ртом если всем. У нас даже животные падают. Люди больные падают. И уже даже трава кое-где желтеет», - пожаловалась местная жительница.
Специалисты посоветовали обитателям поселка закрывать окна и звонить в службу 112, когда появляется запах.
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Утешительный совет специалистов, а с предприятием вопрос решить не пробовали?