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Происшествия

В поселке Приовражное зафиксировали утечку аммиака

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Жители поселка Приовражное по-прежнему страдают от запаха аммиака, который распространяется с территории фирмы, занимающейся агрохимией.

В воскресенье, 7 августа, сельчане, проживающие на Новой улице, позвонили в службу 112 и пожаловались на сильный запах опасного вещества.

«Спасатели в костюмах химической защиты провели разведку на месте происшествия, в ходе которой установили источник утечки аммиака, и совместно с пожарными ПСЧ-50 обеспечили дежурство на территории предприятия на время перекачки аммиака в резервную емкость», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Экологическая проблема в поселке существует уже два года. В июне местный житель обратился к губернатору в соцсети «ВКонтакте» с просьбой решить ее. Мужчине пообещали организовать проверку. Однако ее результаты до сих пор неизвестны.

«Можно из бутылочки вдохнуть - и то очнешься, а это ртом если всем. У нас даже животные падают. Люди больные падают. И уже даже трава кое-где желтеет», - пожаловалась местная жительница.

Специалисты посоветовали обитателям поселка закрывать окна и звонить в службу 112, когда появляется запах.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Утешительный совет специалистов, а с предприятием вопрос решить не пробовали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители поселка Приовражное
У кого ума хватило так назвать поселок?

Имя: Гость
Комментарий:

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