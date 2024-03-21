Орнитологи: Пензенским воробьям нужна помощь

21.03.2024 | 14:41

Воробьям в Пензе нужна помощь. К такому выводу пришли орнитологи, проанализировав результаты акций «Воробьи на кустах» (экопросветительское мероприятие, в ходе которого ведется учет численности особей. - Прим. ред.).

Количество домовых воробьев сокращается из-за потери среды обитания, нехватки естественных мест гнездования и пищи, чтобы выкормить детенышей.

«Взрослые особи не в состоянии найти достаточное количество насекомых, чтобы поддерживать в живых количество детенышей, необходимое для замены погибших за год. Таким образом популяция постепенно сокращается и колония распадается», - привели в мэрии объяснение областного отделения РГО.

Воробьи любят места, где много растительности, живые изгороди, поэтому в городской черте испытывают проблемы с поиском укрытий.

Способ помочь птицам - установить гнездовые ящики, стимулируя таким образом размножение. Конструкции с отверстием диаметром 34 мм можно разместить под карнизом или на стенах, защищенных от прямых солнечных лучей и ветра, на высоте не менее 3 метров от земли.

«Посадка живой изгороди также вносит ценный вклад. Она может стать хорошим местом для укрытия от хищников, гнездования, сбора пищи для птенцов», - добавили в РГО.