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Глас народа

В Пензе обнаружился «асфальт-неделька»

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На улице Калинина в Пензе недавно уложенный на проезжей части асфальт рискует просесть. Фото опасного места в субботу, 11 мая, выложил в Сеть автолюбитель.

«Асфальт-неделька на Калинина» - так охарактеризовал он участок.

На снимке видно, что отремонтированный квадрат полотна дал сильную усадку.

«Засыпали в такую погоду, когда грунты насыщены влагой. Влага чуть ушла, и асфальт просел. Погода отстоится - и устранят», - высказал свою точку зрения один из пензенцев.

«Заметил, что [проседания наблюдаются] часто именно около колодцев, что может указывать на неудовлетворительное состояние самого же колодца. Да и в соответствии толщины асфальта есть сомнения», - поделился мыслями другой.

«Качество - аналогов просто нет!» - возмутился еще один пользователь.

Утром 11 мая на улице Долгова в Пензе грузовой автомобиль угодил в провал задним колесом. По-видимому, участок собирались ремонтировать. Накануне подобное ЧП случилось на улице Рахманинова - в капкан попал Chery Tiggo.

Фото «Сова Пенза авто».

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