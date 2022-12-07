Сдают нервы: жители Ахун и ГПЗ бьют тревогу из-за серьезных заторов

07.12.2022 | 11:56

Жители Ахун и ГПЗ нередко оказываются заложниками серьезных заторов, но в последние дни ситуация усугубилась настолько, что у людей сдают нервы.

«Измайлова опять застыла. Администрация, аллллоооо. Вы собираетесь что-то делать? Пробки даже на выезде из дворов. Подключайте ГИБДД», - предложил участник местного чата в Telegram Алексей в среду, 7 декабря.

Желающим выбраться из микрорайонов пришлось нелегко. «Хвост пробки до гаражей», «Ехали по метру в час на Антонова, когда ДТП на Измайлова», - констатировали другие пользователи.

«С Ахун сегодня до Центрального рынка добиралась 2 часа. Сколько можно уже издеваться над людьми? Из-за небольшой аварии просто коллапс! А еще даже снега нет! А что будет дальше?» - недоумевала горожанка по имени Татьяна.

«С Ахун до детской поликлиники на Маяке добирались 1 ч 30 мин. В результате не успели сдать кровь. Теперь заново идти к педиатру, брать направление на другой день, отпрашиваться с работы... Чтоб так административный аппарат жил, может, тогда включали бы мозги, когда проектируют и делают дорогу. Изначально было понятно, что надо делать дорогу шире, и Бакунинский сразу надо было доводить до ума. Одно издевательство», - пожаловалась Ирина.

Утром 7 декабря неподалеку от моста на улице Измайлова столкнулись три легковых авто, движение в сторону центра застопорилось. Однако, по мнению людей, одна перекрытая полоса не должна создавать таких серьезных проблем другим водителям. Когда в реальности появится транспортная развязка на ГПЗ, остается только гадать.

Кроме того, автомобилисты недовольны установкой нового светофора у Бакунинского моста в направлении Маяка. Из-за него пробки будут еще длиннее, считают люди.