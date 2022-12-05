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Глас народа

Пензенцев неприятно удивил новый светофор у Бакунинского моста

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В Пензе появился новый светофор, но автомобилисты ему не обрадовались.

«У Бакунинского моста, в сторону Маяка», - уточнил локацию один из водителей, показав только что установленный, еще не подключенный автоматический регулировщик.

«Измайлова опять колом на два часа встанет», «До этого с Нахаловки стояли, теперь и с Нахаловки, и Маяк, похоже», «Все для людей, как и по всему городу. Терновка-2 будет», «Такое ощущение, что в нашем городе выиграли грант федеральный, чтобы деньги не терять, решили установить везде светофоры и пешеходные переходы», - высказались пензенцы в Сети.

Предвидятся и другие проблемы для автомобилистов на этом участке. Ранее сообщалось, что в 2023 году планируется приступить к реконструкции развязки у Бакунинского моста.

Во время работ, которые займут ориентировочно полтора года, движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать. Совместно с «РЖД» изучается вопрос о так называемых окнах, поскольку трудиться на объекте можно будет только в отсутствие поездов. Как бы ни сложилась ситуация, для автомобилистов в любом случае предусмотрят схему объезда.

Источник фото «Дорожная обстановка Пензы».

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