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Глас народа

Водители рассказали о проблемах из-за нового светофора на Урицкого

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Утром в четверг, 1 декабря, пензенские автомобилисты в очередной раз подняли тему транспортных заторов в городе. По их мнению, в одном из случаев проблем не возникло бы, если бы не новый светофор.

«Уберите светофор Урицкого - Славы напротив «Ростка»! Никогда не было там пробок, минимальное количество аварий! С парковки выехать невозможно, потому что все стоит от Кирова до Урицкого в час пик! Его для чего поставили, для антуража верхних светофорных светодиодных лент перед НГ? Создали просто какой-то коллапс, пробки и проблематичность выезда с парковочных мест напротив гостиницы «Пенза»! К чему???» - написал один из подписчиков водительского сообщества, признавшись, что «накипело».

Комментируя сообщение, многие пользователи поддержали автора: «Создали пробки там, где их никогда не было», «Это просто отвратительно, кто это придумал? Режим у светофора ужасный».

Однако нашлись и те, кому нововведение кажется целесообразным: «Да нормальный там светофор. разгружает перекресток Суворова - Урицкого. Вот бы еще парковку на Славы запретили», «С парковки, может, и сложнее стало выезжать. Но зато со Славы налево на Урицкого стало намного безопаснее поворачивать».

Объект у «Ростка» с дополнительными яркими элементами (светофор и сигнальная лента, закрепленная на консолях) был установлен в качестве пилотного варианта. Опоры подсвечены зеленым, желтым и красным - в одном режиме со светофором.

«Данное мероприятие направлено на улучшение видимости водителями, привлечение внимания водителей к сигналам светофора и к тому, что они приближаются к перекрестку», - сообщил ранее начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

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