Общество

На пензенских перекрестках появились светосигнальные ленты

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В одном режиме работают и светофор, и сигнальная лента, закрепленная на консолях. В Пензе в качестве пилотного варианта установили дорожные объекты с дополнительными яркими элементами. У «Ростка» на улице Урицкого опоры подсвечены зеленым, желтым и красным.

«Данное мероприятие направлено на улучшение видимости водителями, привлечения внимания водителей к сигналам светофора и к тому, что они приближаются к перекрестку», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Замечены подобные объекты и в других местах областного центра. На выезде с проспекта Победы на трассу М5,а также на повороте в микрорайон Заря установлены светящиеся дублеры. Правда, днем они не столь привлекательны для автомобилистов.

«Думаю, надо для безопасности дорожного движения. Очень правильно сделали. Сейчас зима, пасмурно в основном, должно быть видно», - отметил пензенец.

Начальник городского управления ЖКХ оценит эффективность оснащенного сигнальной лентой объекта на улице Урицкого. Если такой регулировщик зарекомендует себя с положительной стороны, то в будущем на дорогах областного центра их станет больше.

«В следующем году мы планируем на всех модернизированных светофорах внедрять такую светосигнальную ленту», - пояснил Ильдар Усманов.

Кроме того, продолжат оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы кососветом. Дополнительные источники, направленные на зебру, помогают водителям в темноте заметить шагающих по проезжей части.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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