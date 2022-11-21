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Глас народа

На пути в Пензу водители провели до 8 часов в пробке из-за ремонта дороги

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Вечером в воскресенье, 20 ноября, водители, устремившиеся в Пензу из Спасского и Нижнеломовского районов, попали в многокилометровый затор из-за капремонта участка федеральной трассы М5.

«Спасский район, пробка уже достигла 25 км, стоим пятый час!», «В 16:30 выехали из Спасска. В 3:00 только приехали в Пензу. Это просто какой-то кошмар!!!», «Стоим в пробке между Нижним Ломовом и Спасском. Стою с 18:40 в сторону Пензы, время 23:56... До конца ремонта более 10 км», «Только выехали из пробки, стояли с 21:30 (комментарий от 4:37. - Прим. ред.)», - рассказали автомобилисты и пассажиры .

Многие обращались за помощью в службу 112, однако получить ее не смогли.

«Служба 112 уже трубки кидает!», «Ехали с трехмесячным ребенком, в 112 сказали: «Извините, ничем не можем помочь. Ждите, когда закончится пробка». Слов нет!!!» - пожаловались пользователи.

Оказавшиеся в безвыходном положении люди попросили найти и наказать виновных.

«Что за безобразие творится на трассе? Люди больше восьми часов стоят в пробке в Пензу. Что это за ремонт дороги?», «Куда смотрит власть?», «На данном участке должны были сделать объезд, это федеральная трасса, а не городская улица», «Кого-то за это накажут?» - поинтересовались они.

Ранее сообщалось, что из-за капремонта временно ограничена пропускная способность участка с 500-го по 505-й километр в Нижнеломовском районе. Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, скорость автомобилей снижена до 40 км/ч. Работы будут вестись до конца ноября.

Источник: «Пенза Новости».

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