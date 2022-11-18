На участке М5 в Нижнеломовском районе ввели реверсивное движение

18.11.2022 | 17:03

На трассе М5 «Урал» в Пензенской области временно ограничена пропускная способность участка с 500-го по 505-й километр (Нижнеломовский район).

Причиной стал капитальный ремонт, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

На участке организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость автомобилей снижена до 40 км/ч.

Такая схема будет действовать почти две недели - до конца ноября.

Во избежание ДТП водителей просят быть предельно внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.