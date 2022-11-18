На участке М5 в Нижнеломовском районе ввели реверсивное движение

На трассе М5 «Урал» в Пензенской области временно ограничена пропускная способность участка с 500-го по 505-й километр (Нижнеломовский район).
Причиной стал капитальный ремонт, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
На участке организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость автомобилей снижена до 40 км/ч.
Такая схема будет действовать почти две недели - до конца ноября.
Во избежание ДТП водителей просят быть предельно внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.
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