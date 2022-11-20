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Глас народа

Ямы и нерабочая ливневка: водители оценили новую дорогу в Пензе

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В воскресенье, 20 ноября, пензенские водители поделились впечатлениями от езды по новому участку проспекта Строителей.

Торжественное открытие дороги после реконструкции состоялось 14 ноября. Речь идет об участке от ТЦ «Берлин» до улицы 65-летия Победы.

«Ливневка не работает. Ямы на дороге», - отметил автомобилист в социальной сети «ВКонтакте». К посту он прикрепил снимки изъяна в свежем дорожном покрытии и лужу у пешеходного перехода.

В комментариях к сообщению пользовательница Анастасия написала, что уже обращала внимание администрации на не справляющуюся с потоками ливневку в районе ТЦ «Берлин». В мэрии ей ответили, что работы ведутся в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу.

«Суть моего вопроса была в том, что ливневки сделаны в виде прямоугольных ответвлений от основного дорожного полотна и вода туда никогда не попадет, скапливаясь в самом низком месте дороги у «Берлина». Просила на этапе строительства принять меры», - пояснила Анастасия.

Обновленный участок проспекта Строителей открыли на 8 месяцев раньше срока.

«Протяженность - 1,8 километра, стоимость около 328 миллионов. Самая современная дорожная инфраструктура, 6 полос движения, тротуар, светофорные объекты, освещение», - уточнил на торжественном открытии министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

Фото vk.com/avtohampenza.

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