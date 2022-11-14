В Пензе открылось движение по новому участку проспекта Строителей

14.11.2022 | 18:00

Движение на отрезке проспекта Строителей после строительства дороги открыто.

«Сложности были из-за обилия коммуникаций, а так в целом на восемь месяцев раньше сдаем объект. Должны были в июле следующего года, успели досрочно», - отметил начальник участка Вячеслав Ивашкин.

Торжественная церемония прошла не в привычном формате. Некоторые участники по видеосвязи приветствовали собравшихся на месте и наблюдали за происходящим из Москвы.

«Это благо для населения, тем более важно вводить такие объекты в пределах городов, в пределах городских агломераций, развязывая очень крупные узлы. Это одна из наших задач», - подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков.

«Продолжается строительство и реконструкция крупных капиталоемких объектов, транспортных развязок, мостов, путепроводов. В том числе на северо-западе Пензы строится развязка на 624-м километре федеральной трассы М5 «Урал», на юге продолжаем строительство автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Рябова, ведется капитальный ремонт дороги на улице Рябова», - сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Перед тем как торжественно открыть участок проспекта, был подписан меморандум о совместной деятельности Росавтодора и Пензенской области в рамках пятилетнего плана дорожных работ.

«Протяженность участка - 1,8 километра, стоимость - около 328 миллионов. Самая современная дорожная инфраструктура, 6 полос движения, тротуар, светофорные объекты, освещение», - уточнил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Тем, кто трудился на объекте, вручили грамоты и благодарности.