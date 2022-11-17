Сетевое издание|18+|Четверг|17 ноя 2022|10:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

В Заречном попал на видео момент, как ребенка сбивают на переходе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном ребенок попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. Это произошло напротив дома № 24 на улице Строителей.

Видео момента ДТП появилось в телеграм-канале «Zаречный V теме» вечером в среду, 16 ноября. «Пацан живой», - прокомментировал автор.

На записи видно, что первый ряд остановился, чтобы пропустить пешехода, но водитель со второй полосы продолжает движение. В последний момент он замечает бегущего по переходу ребенка и ударяет по тормозам. Мальчик встает сам и, прихрамывая, отходит в сторону; водитель, выйдя из машины, идет к нему.

Жители Заречного оставили много комментариев под видео. Многие из них резко осудили мужчину за рулем: «То есть не смутило, что на соседней полосе водитель остановился?» «Тормозит из-за того, что увидел паренька, а не из-за того, что подъезжает к переходу ну и как бы уже стоит машина», «На всей скорости наехал на мальчика», «Слава богу, мальчишечка жив, но водителя надо 100% оштрафовать или даже лишить права», «Главное, что с ребенком, тьфу-тьфу, все в порядке, а водитель пусть сходит к окулисту, раз не может оценивать ситуацию со скользкой дорогой и пешеходным переходом!»

Нашлись у водителя и защитники. «Дорогу надо переходить, а не перебегать, и только убедившись в своем безопасном маневре. У человек тормозной путь - один шаг, а у авто - несколько метров», «Учите ПДД и учите правилам своих детей. Парень переходил/перебегал в нарушение правил ПДД», «В Заречном пешеходы бессмертные, судя по тому, как через переходы переходят», - написали люди.

Похожее ДТП произошло 9 ноябре в Терновке. Сбили девушку, которая шла по нерегулируемом пешеходному переходу напротив дома № 20а на Экспериментальной. Второй и третий ряды остановились, чтобы пропустить ее, но автомобилиста с первой полосы это не смутило.

Видео t.me/zar_info58.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте