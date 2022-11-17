В Заречном попал на видео момент, как ребенка сбивают на переходе

17.11.2022 | 09:39

В Заречном ребенок попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. Это произошло напротив дома № 24 на улице Строителей.

Видео момента ДТП появилось в телеграм-канале «Zаречный V теме» вечером в среду, 16 ноября. «Пацан живой», - прокомментировал автор.

На записи видно, что первый ряд остановился, чтобы пропустить пешехода, но водитель со второй полосы продолжает движение. В последний момент он замечает бегущего по переходу ребенка и ударяет по тормозам. Мальчик встает сам и, прихрамывая, отходит в сторону; водитель, выйдя из машины, идет к нему.

Жители Заречного оставили много комментариев под видео. Многие из них резко осудили мужчину за рулем: «То есть не смутило, что на соседней полосе водитель остановился?» «Тормозит из-за того, что увидел паренька, а не из-за того, что подъезжает к переходу ну и как бы уже стоит машина», «На всей скорости наехал на мальчика», «Слава богу, мальчишечка жив, но водителя надо 100% оштрафовать или даже лишить права», «Главное, что с ребенком, тьфу-тьфу, все в порядке, а водитель пусть сходит к окулисту, раз не может оценивать ситуацию со скользкой дорогой и пешеходным переходом!»

Нашлись у водителя и защитники. «Дорогу надо переходить, а не перебегать, и только убедившись в своем безопасном маневре. У человек тормозной путь - один шаг, а у авто - несколько метров», «Учите ПДД и учите правилам своих детей. Парень переходил/перебегал в нарушение правил ПДД», «В Заречном пешеходы бессмертные, судя по тому, как через переходы переходят», - написали люди.

Похожее ДТП произошло 9 ноябре в Терновке. Сбили девушку, которая шла по нерегулируемом пешеходному переходу напротив дома № 20а на Экспериментальной. Второй и третий ряды остановились, чтобы пропустить ее, но автомобилиста с первой полосы это не смутило.

Видео t.me/zar_info58.