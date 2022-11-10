Момент ДТП с пешеходом в Терновке попал на видео

Видеозапись ДТП на улице Центральной, где вечером в среду, 9 ноября, сбили пешехода, выложили в соцсеть «ВКонтакте».
«Игнорируя других водителей, которые пропускали пешеходов, данный водитель решил проскочить, но не успел. Терновка. Итог - сбитая девушка!» - подписал ролик автор.
На кадрах видно, что пензячка шла по нерегулируемом пешеходному переходу напротив дома № 20а на Экспериментальной. Второй и третий ряды остановились, чтобы пропустить ее, но автомобилиста с первой полосы это не смутило.
Горожане, просмотрев видео, в комментариях не стеснялись в выражениях в адрес водителя. Абсолютное большинство осудило его беспечность.
Один из комментаторов также подметил, что на дорогах в городе темно. «Видео лишний раз подтверждает, что освещение улиц в Пензе чисто для галочки! Хотя бы пешеходные переходы нормально подсвечивали...» - посетовал мужчина.
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