Происшествия

Момент ДТП с пешеходом в Терновке попал на видео

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Видеозапись ДТП на улице Центральной, где вечером в среду, 9 ноября, сбили пешехода, выложили в соцсеть «ВКонтакте».

«Игнорируя других водителей, которые пропускали пешеходов, данный водитель решил проскочить, но не успел. Терновка. Итог - сбитая девушка!» - подписал ролик автор.

На кадрах видно, что пензячка шла по нерегулируемом пешеходному переходу напротив дома № 20а на Экспериментальной. Второй и третий ряды остановились, чтобы пропустить ее, но автомобилиста с первой полосы это не смутило.

Горожане, просмотрев видео, в комментариях не стеснялись в выражениях в адрес водителя. Абсолютное большинство осудило его беспечность.

Один из комментаторов также подметил, что на дорогах в городе темно. «Видео лишний раз подтверждает, что освещение улиц в Пензе чисто для галочки! Хотя бы пешеходные переходы нормально подсвечивали...» - посетовал мужчина.

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