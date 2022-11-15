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Глас народа

Пензячка просит поднять асфальт у нового бордюра на Набережной Мойки

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Елена Чулкова. Она подчеркнула, что выражает просьбу сотрудников и пациентов поликлиники № 1, расположенной на улице Набережная Реки Мойки, 51.

«Недалеко от поликлиники ведется строительство, как мы думаем, автостоянки. Подъезд к ней очень хорошо и красиво заасфальтировали, а вот прилегающую к этой дороге часть «украсили» очень высоким бордюром, через который перешагнуть трудно и молодым, а уж пожилым и больным людям крайне проблематично», - пожаловалась пензячка.

Елена Чулкова уточнила, что в октябре обращалась в администрацию района, но ей ответили, что этот орган данной проблемой не занимаются.

Горожанка предположила, что в неудобном для прохода месте достаточно просто еще раз насыпать слой щебенки и по второму разу положить асфальт до уровня бордюра.

«Но мы так и не нашли организацию, в которую следует обратиться с этим предложением. Возможно, повышение уровня асфальта есть в планах самих строителей? В любом случае мы хотим знать, когда на этом тротуаре поднимут асфальт до соответствующего нормам уровня, чтобы прохожие могли ходить и не спотыкаться и не падать», - завершила Елена Чулкова свою жалобу.

В доказательство своих слов пензячка прислала фотографии, на которых запечатлено неприспособленное для прохода место.

Это не первый случай, когда пензенцы жалуются на неудобные бордюры. В августе житель областного центра рассказал о том, что на улице Куйбышева установили вторую полосу поребрика вдоль тротуара напротив пешеходного перехода, а в основании оставили выщерблины и ямы. После жалобы горожанина помеху ликвидировали при благоустройстве территории, прилегающей к больнице КИМ.

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