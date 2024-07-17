Рак, диабет и глаукома: что выявила диспансеризация у зареченцев

17.07.2024 | 13:54

С начала года более 10 000 жителей Заречного прошли профилактические осмотры и диспансеризацию, в том числе 1 200 - углубленную, для переболевших ковидом.

У 7 пациентов медики выявили онкологию, у 15 - сахарный диабет, у 68 - глаукому, у 54 - заболевания органов пищеварения, у 105 - болезни сердечно-сосудистой системы.

Наиболее распространенные у зареченцев факторы риска - повышенный уровень холестерина, избыточный вес и ожирение, а также нерациональное питание.

Почти 2/3 обследованных (64,7%) относятся к третьей группе здоровья, то есть имеют хронические заболевания, требующие лечения. У 27,8% - вторая группа, означающая предрасположенность к развитию хронических заболеваний.

«Для пациентов в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию проводят раз в три года, а после 39 лет - ежегодно. В этом году обследование необходимо пройти людям, которые родились в 2006, 2003, 2000 годах и далее. Горожане, попавшие в промежуточный период¸ могут записаться на медицинский осмотр», - цитирует портал Zarpressa.ru врача по медицинской профилактике Ольгу Воекову.