Зачем нужно прикрепление к поликлинике?

Вопрос от интернет-пользователя
Когда может пригодиться прикрепление к поликлинике?
Ответ специалиста
Прикрепление к поликлинике дает возможность получать бесплатную медицинскую помощь по ОМС в полном объеме, рассказали эксперты портала госуслуг.
В перечень входят:
- квалифицированная медпомощь;
- консультации узких специалистов;
- диспансеризация;
- оформление больничного;
- получение справок и выписок, подтверждающих инвалидность;
- получение справок об отсутствии заболеваний;
- выписка рецептов;
- получение льгот.
Также можно оформить документы для поступления на работу, отметили специалисты.