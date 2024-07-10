Зачем нужно прикрепление к поликлинике?

10.07.2024 | 14:28

Вопрос от интернет-пользователя

Когда может пригодиться прикрепление к поликлинике?

Ответ специалиста

Прикрепление к поликлинике дает возможность получать бесплатную медицинскую помощь по ОМС в полном объеме, рассказали эксперты портала госуслуг.

В перечень входят:

- квалифицированная медпомощь;

- консультации узких специалистов;

- диспансеризация;

- оформление больничного;

- получение справок и выписок, подтверждающих инвалидность;

- получение справок об отсутствии заболеваний;

- выписка рецептов;

- получение льгот.

Также можно оформить документы для поступления на работу, отметили специалисты.