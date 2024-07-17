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Общество

Оповещения о визитах к врачам объяснили техническими причинами

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В Министерство здравоохранения Пензенской области поступает большой поток обращений от граждан, сомневающихся в достоверности информации об оказанных им медицинских услугах. Соответствующие оповещения приходят им в личный кабинет на сайте госуслуг.

Заведующая пензенской поликлиникой № 6 Яна Покшаева объяснила, откуда берутся такие записи.

«Дело в том, что любое обращение в поликлинику фиксируется в информационной медицинской системе как «посещение врача», независимо от того, какую манипуляцию совершали с пациентом. Прием, сдача анализов, назначение и выполнения курса инъекций и так далее - все это отражается в карте больного под грифом «посещение» в связи с тем, что иная техническая возможность отсутствует», - рассказала она.

Если даже обратиться в поликлинику за справкой, санаторно-курортной картой или направлением на анализы, флюорографию или другие инструментальные исследования, на портале госуслуг это отобразиться именно как посещение конкретного врача. Его фамилия, имя и отчество указываются в уведомлении.

«Так происходит в силу технических особенностей работы в медицинской информационной системе», - констатировала Яна Покшаева.

Нередко приходят извещения об оказании услуг в рамках проведения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра, но пациент считает, что он их не проходил.

«Дело в том, что в объем диспансеризации мы можем засчитать исследования, проведенные в течение года до даты оформления диспансеризации в текущем году в электронной амбулаторной карте пациента», - пояснила заведующая поликлиникой.

По ее словам, это вполне законно. Каждый застрахованный пациент может запросить в своей страховой организации информацию об оказанной ему медицинской помощи, а затем, получив официальный документ, сравнить, действительно ли он получал ее в тех объемах, оповещения о которых получил на сайте госуслуг.

Также в случае сомнений в достоверности полученных сообщений можно позвонить или обратиться лично к заведующему своей поликлиникой.

«Никакой выгоды в приписках для врачей поликлиники нет. При отправке сообщения о недостоверности медицинского документа в личном кабинете на портале госуслуг на врача, указанного в нем, автоматически формируется жалоба. Каждая из таких жалоб рассматривается в соответствии с законодательством»», - предупредила руководитель учреждения здравоохранения.

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Источник — фото pixabay.com
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