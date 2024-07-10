Пензенцы не могут получать справку об эпидокружении электронно

10.07.2024 | 17:02

В Пензенской области нельзя получить справку об эпидокружении электронно. Об этом сообщили в региональном минздраве, отвечая на вопрос местной жительницы на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Кто придумал бумажные справки об эпидокружении и о прививке от кори (столетней давности) для посетителей и ухаживающих за лежачими больными в стационарах? Почему нет электронной базы, когда санитарка на входе может по паспорту проверить карантин по месту прописки? На дворе, господа чиновники, век электронных технологий, есть «Госуслуги», если вы не в курсе...

Людей, у которых и так случилось горе, тяжело заболел родственник, которые должны всю свою энергию и время направить на то, чтобы ухаживать, поднимать на ноги близкого человека, как сидоровых коз гоняют по городским же поликлиникам по месту жительства за этой филькиной грамотой (справкой) каждые 3 дня... Никакого толка от них нет: то, что нет эпидемии по месту регистрации, никак не исключает контакты с больными корью в общественном транспорте, магазинах, аптеках, в тех же поликлиниках... Один придумал эту бредятину - и все страдают, включая участковых, к которым и так сумасшедшие очереди...» - написала женщина.

Специалист от минздрава ответил, что учреждения здравоохранения обязаны принимать исчерпывающие меры по профилактике инфекционных заболеваний.

«На основании локальных документов больниц по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в период снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, включая грипп, новую коронавирусную инфекцию, и снятия карантина запрет на посещение пациентов продолжается. Ухаживающие за пациентами лица допускаются по разрешению лечащего врача по выписанному в отделении пропуску без выхода из отделения, с представлением справки из поликлиники об эпидокружении, сертификата прививок, результатов флюорографического осмотра органов грудной клетки сроком не более 1 года и с результатом «без патологии». Мазок ПЦР на новую коронавирусную инфекцию не требуется», - перечислил представитель министерства.

Справки об эпидокружении не выдают электронно, поскольку в Пензенской области отсутствует база данных по инфекционным заболеваниям.

«Автоматизированная информационная система «Отдел регистрации и учета инфекционных болезней» ведется в Москве», - добавил специалист.