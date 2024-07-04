Как записаться в поликлинику онлайн?

04.07.2024 | 15:00

Вопрос от интернет-пользователя

Нужно записаться к врачу в поликлинику, но нет возможности приехать. Как сделать это онлайн?

Ответ специалиста

Записаться к врачу онлайн можно через портал госуслуг, рассказали его специалисты.

Чтобы это сделать, нужно иметь полис ОМС и прикрепление к выбранной поликлинике, выбрать соответствующую услугу в «Личном кабинете».

«Если записываете другого человека, введите его данные: ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС, СНИЛС - при наличии, если записываете ребенка», - рассказали эксперты.

Далее необходимо выбрать поликлинику, врача и время посещения.

«Если в поликлинике несколько терапевтов, они могут принимать пациентов по своим участкам. Узнать, принимают ли пациентов по участковому принципу и какой терапевт относится к вашему участку, можно в поликлинике - лично или по телефону», - предупредили специалисты.