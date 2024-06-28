В сквере у дизельного завода положили асфальт

28.06.2024 | 19:15

В Пензе приводят в порядок сквер у дизельного завода. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

Пензенцы не раз сетовали, что зеленый уголок пришел в запустение. В 2021 году он вошел в число 25 зон, которые участвовали в рейтинговом голосовании за право благоустройства, однако не стал победителем: верхнюю строчку списка заняла набережная Суры.

В 2022-м сквера вообще не было в перечне объектов, за восстановление которых можно проголосовать. Победителем рейтинга в 2023 и 2024 годах стал ЦПКиО имени В. Г. Белинского.

Ряд пензенцев высказали мнение, что маленький сквер никогда не победит в голосовании, пока у него будут крупные и более посещаемые конкуренты.

Теперь за излюбленное место отдыха жителей микрорайона и работников завода все же взялись.

«К 75-летнему юбилею АО «Пенздизельмаш», который стал родным для многих пензенцев, отремонтировали асфальтовое покрытие главной аллеи сквера у завода. В настоящее время работы по обновлению пешеходной зоны завершены - подрядная организация заменила старое асфальтобетонное покрытие и бордюры. Теперь прогулки по территории сквера станут более комфортными», - написал Александр Басенко в посте.