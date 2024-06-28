Сетевое издание|18+|Пятница|28 июн 2024|20:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В сквере у дизельного завода положили асфальт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе приводят в порядок сквер у дизельного завода. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

В сквере у дизельного завода положили асфальт

Пензенцы не раз сетовали, что зеленый уголок пришел в запустение. В 2021 году он вошел в число 25 зон, которые участвовали в рейтинговом голосовании за право благоустройства, однако не стал победителем: верхнюю строчку списка заняла набережная Суры.

В 2022-м сквера вообще не было в перечне объектов, за восстановление которых можно проголосовать. Победителем рейтинга в 2023 и 2024 годах стал ЦПКиО имени В. Г. Белинского.

Ряд пензенцев высказали мнение, что маленький сквер никогда не победит в голосовании, пока у него будут крупные и более посещаемые конкуренты.

В сквере у дизельного завода положили асфальт

Теперь за излюбленное место отдыха жителей микрорайона и работников завода все же взялись.

В сквере у дизельного завода положили асфальт

«К 75-летнему юбилею АО «Пенздизельмаш», который стал родным для многих пензенцев, отремонтировали асфальтовое покрытие главной аллеи сквера у завода. В настоящее время работы по обновлению пешеходной зоны завершены - подрядная организация заменила старое асфальтобетонное покрытие и бордюры. Теперь прогулки по территории сквера станут более комфортными», - написал Александр Басенко в посте.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото со страницы Александра Басенко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте