Пензенцев приглашают на бесплатное обследование печени

20.07.2024 | 12:26

Во вторник, 23 июля, специалисты Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проведут акцию по определению степени поражения печени.

С 10:00 до 13:00 все желающие смогут бесплатно проверить состояние жизненно важного органа на современном диагностическом оборудовании - аппарате «Фиброскан».

Акция пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева/Красная, д. 33а/23, клинико-диагностический кабинет поликлиники центра специализированных видов медицинской помощи.

«Предварительная запись проводится по телефону 32-23-37», - уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Ранее стало известно, что в четверг, 25 июля, в 10:00 по тому же адресу пензенцы смогут принять участие в художественной акции-флешмобе и внести свой вклад в создание рисунка на тему борьбы с гепатитом. Произведение появится на ограде медучреждения.